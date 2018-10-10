وزير الطاقة الأمريكي السابق يعلق عمله في "نيوم" بسبب اختفاء خاشقجي

أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق، إرنست مونيز، أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في مشروع مدينة "نيوم" الاقتصادية السعودية لحين معرفة مزيد من المعلومات عن الصحفي جمال خاشقجي.

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، عقب زيارة للقنصلية السعودية في تركيا.

© AP Photo / Virginia Mayo ماذا دار في مكالمة صهر ترامب وبن سلمان حول اختفاء خاشقجي

ووفقا لوكالة " رويترز "، أعلن مونيز الذي عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قراره في بيان.

وكان مونيز واحدا من 18 شخصا يشرفون على مشروع "نيوم" الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، إن منطقة نيوم التجارية ستشهد بناء مدينتين إلى ثلاثة مدن كل عام بدءا من عام 2020، على أن ينتهي العمل بها بحلول عام 2025.