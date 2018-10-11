"أنصار الله" تعلن استهداف تجمعات للجيش اليمني بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الخميس، استهداف تجمعات للجيش اليمني في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، بصاروخ باليستي من نوع بدر 1.

© Sputnik . Pavel Lisitsin قذيفة قوية تدمر مدفع "رابيرا" في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدر1 الباليستي على تجمعات للمنافقين في عسير".

هذا وكان قد صعد مسلحو "أنصار الله"، في الأسبوع الماضي، عمليات استهداف القوات المشتركة في محافظة الحديدة بالصواريخ الباليستية وغارات الطيران المسير عقب إعلان التحالف والقوات الحكومية في 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم، بدء عمليات تحرير مدينة الحديدة من قبضة جماعة أنصار الله.