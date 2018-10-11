"أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني جنوب تعز وتهاجم غربها

دارت مواجهات عنيفة يوم الأربعاء، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله، بأن الجيش نفذ بإسناد من طيران التحالف زحفاً من ثلاثة اتجاهات على مناطق بني علي و المفاليس وطور الباحة في مديرية حيفان جنوب تعز.

© REUTERS / Faisal Nasser اليمن...التحالف يفرض قيودا جديدة على استيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج

وأضافت، أن مسلحي "أنصار الله" كسروا الزحف عقب مواجهات استمرت أكثر من 11 ساعة، تكبد خلالها الجيش خسائر فادحة.

على صعيد آخر، أشارت "المسيرة" إلى وقوع قتلى وجرحى من الجيش بهجوم شنه مقاتلو "أنصار الله" على مواقع عسكرية في مفرق الوازعية غرب تعز.

وفي مديرية صبر الموادم جنوب تعز، نصب مسلحو "أنصار الله" كميناً للجيش بعبوة ناسفة في جبهة الشقب شرق المديرية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت في 20 أيلول/سبتمبر المنصرم، السيطرة على التبة الطويلة وعدد من المواقع في مديرية حيفان جنوب تعز، بعملية هجومية على مواقع للجيش اليمني خلفت قتلى وجرحى في صفوفه.