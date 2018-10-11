مصريون يتضامون مع السعودية بـ"هاشتاغ" يجتاح "تويتر"

وحقق هاشتاغ "كلنا مع السعودية ايد واحدة" صدى واسعا على السوشيال ميديا، حيث تفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، وأصبح على رأس الهاشتاغات في الدول العربية.
Because we are one country!#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة pic.twitter.com/LsR0Yz1JBv— محمد صالح العازمى (@mohamedsalazmi) October 11, 2018
ولقى الهاشتاغ ردود فعل إيجابية من النشطاء في السعودية، بسبب تعاطف المصريين معهم، معبرين عن مشاعر الحب والود بينهم.
انا ك عراقي ادعي ربي ان يحفظ المملكة العربية السعودية 🇸🇦 من كل سوء وشر وأن يحميها حكومة وشعباً نحنُ معكم قلباً وقالباً 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶 #كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده pic.twitter.com/MU9Jk5IY57— 🇮🇶 (@v9v20) October 11, 2018
وقام مستخدمو "تويتر" بإعادة التغريد ونشر الهاشتاغ بصورة علمي مصر والسعودية.
#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة الف تحية مصرية الى الاخوة فى السعودية من النخبة الوطنية معاكم مصر لا تنسى الجميل pic.twitter.com/oeKcQueUS6— ام يوسف (@2CppBYSQoOmqjji) October 10, 2018
واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.
#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة— Abdulaziz Alnukhaylan (@aaziz89) October 10, 2018
ارض الكنانة شعب مصر صِمَام أمان الدول العربية والقوى الاولى في العالم العربي.
حمى الله السعودية ومصر و كل الدول العربية والإسلامية. pic.twitter.com/Z2kesFFCJw
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