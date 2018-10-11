مصريون يتضامون مع السعودية بـ"هاشتاغ" يجتاح "تويتر"

أطلق نشطاء مصريون "هاشتاغ" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضامنا مع السعودية في قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وحقق هاشتاغ "كلنا مع السعودية ايد واحدة" صدى واسعا على السوشيال ميديا، حيث تفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، وأصبح على رأس الهاشتاغات في الدول العربية.

​ولقى الهاشتاغ ردود فعل إيجابية من النشطاء في السعودية، بسبب تعاطف المصريين معهم، معبرين عن مشاعر الحب والود بينهم.

انا ك عراقي ادعي ربي ان يحفظ المملكة العربية السعودية 🇸🇦 من كل سوء وشر وأن يحميها حكومة وشعباً نحنُ معكم قلباً وقالباً 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶 #كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده pic.twitter.com/MU9Jk5IY57 — 🇮🇶 (@v9v20) October 11, 2018

​وقام مستخدمو "تويتر" بإعادة التغريد ونشر الهاشتاغ بصورة علمي مصر والسعودية.

#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة الف تحية مصرية الى الاخوة فى السعودية من النخبة الوطنية معاكم مصر لا تنسى الجميل pic.twitter.com/oeKcQueUS6 — ام يوسف (@2CppBYSQoOmqjji) October 10, 2018

​واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.