الكويت تعلق على "التطورات الأخيرة": تركيا ليست جمهورية موز

وشدد الغانم في كلمة له أمام الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الآسيوية والأوروبية المنعقد في مدينة أنطاليا التركية على "الرفض القاطع لكل صيغ الحروب الاقتصادية وسياسات التجويع"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأعلنت هئية الأركان الكويتية توقيع اتفاقية عسكرية مع تركيا، أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الاتفاقية عبارة عن خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري بين الطرفين لعام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق منظومة عمل موحدة، وتبادل الخبرات.
وأكدت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي، أن تركيا والكويت تسعيان من خلال هذه الخطة لتوحيد وتطوير المفاهيم وتحقيق منظومة عمل موحدة، تهدف إلى المزيد من التنسيق والانسجام.
وتم الاتفاق على خطة العمل في ختام الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري بين البلدين، الذي عقد في مقر هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع الكويتية على مدار يومين.
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