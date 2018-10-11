الكويت تعلق على "التطورات الأخيرة": تركيا ليست جمهورية موز

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن "موقف الكويت وسمو الأمير في مساعدة دول الجوار الإقليمي، والعمل على خلق مناخات استقرار وأمن وسلم تكون من صالح الجميع، هو ركن أساسي في العقيدة السياسية الكويتية".

وشدد الغانم في كلمة له أمام الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الآسيوية والأوروبية المنعقد في مدينة أنطاليا التركية على "الرفض القاطع لكل صيغ الحروب الاقتصادية وسياسات التجويع"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT الكويت وتركيا توقعان اتفاقية عسكرية

وأشار الغانم إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالحالة المالية والاقتصادية التركية، مبينا أن "هناك من يتحدث علانية عن استهداف لتركيا ورغبة في فرض شروط محددة عليها، ونقول لمن يبشر بحرب اقتصادية ضد تركيا، أو يتمنى حدوث انهيارات مالية: لن تنجحوا، فتركيا ليست جمهورية موز"، معربا عن ثقته بـ"قدرة القيادة التركية والشعب التركي على تجاوز أي عارض اقتصادي عابر"، بحسب الصحيفة.

وأعلنت هئية الأركان الكويتية توقيع اتفاقية عسكرية مع تركيا، أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الاتفاقية عبارة عن خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري بين الطرفين لعام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق منظومة عمل موحدة، وتبادل الخبرات.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي، أن تركيا والكويت تسعيان من خلال هذه الخطة لتوحيد وتطوير المفاهيم وتحقيق منظومة عمل موحدة، تهدف إلى المزيد من التنسيق والانسجام.

وتم الاتفاق على خطة العمل في ختام الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري بين البلدين، الذي عقد في مقر هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع الكويتية على مدار يومين.