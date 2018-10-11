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13:53 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الملك عبد الله الثاني

    أمر ملكي أردني بتعديل حكومة الرزاز

    © AFP 2018 / MARTY MELVILLE
    العالم العربي
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    وافق ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الخميس، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

    ونقلت صحيفة "الغد الأردني" نص الإرادة الملكية والتي جاء فيها ما يلي:

    نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

    قوات الأمن الأردنية
    © AP Photo / Raad Adayleh
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    1. يعين المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري.

    2. يعين الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل.

    3. تعين السيدة مجد محمد شويكه وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

    4. يعين الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

    5. يعين المهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

    6. تعين السيدة بسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية.

    7. يعين الدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة.

    8. يعين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة.

    9. يعين الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب.

    وصدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 11-10-2018:

    ملك الأردن
    © Sputnik . Sergej Guneev
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    1. الدكتور عادل عيسى الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

    2. السيدة هاله نعمان "بسيسو لطوف" وزير التنمية الاجتماعية.

    3. الدكتور محمود ياسين الشياب وزير الصحة.

    4. المهندس يحيى موسى كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان.

    5. السيد نايف حميدي الفايز وزير البيئة.

    6. السيدة مجد محمد شويكه وزير تطوير القطاع العام.

    7. المهندس خالد موسى الحنيفات وزير الزراعة.

    8. الدكتور عوض "أبو جراد المشاقبه" وزير العدل.

    9. المهندس منير موسى عويس وزير المياه والري.

    10.الدكتور عزمي محمود محافظة وزير التربية والتعليم.

    11. السيد مكرم مصطفى القيسي وزير الشباب.

    12. السيدة بسمة محمد النسور وزير الثقافة.

    صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 2 صفر سنة 1440 هجرية، الموافق 11 تشرين الأول سنة 2018 ميلادية.

    يذكر أن الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، في حضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته منار الدباس.

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    الكلمات الدلالية:
    تعديل وزاري, الحكومة الأردنية, عمر الرزاز, عبد الله الثاني, الأردن
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