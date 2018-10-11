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16:17 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الجيش السعودي

    جنوب أفريقيا: السعودية مهتمة بشراء حصة في "دينيل" لصناعة السلاح

    Arabic-military.com
    العالم العربي
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    قالت وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا، لينديوي سيسولو، اليوم الخميس، إن السعودية فاتحت بلادها بشأن شراء حصة في شركة الصناعات الدفاعية "دينيل" المملوكة للدولة والتي تواجه صعوبات.

    وقالت في مؤتمر صحفي: "أعلم أن هناك مفاتحات من جانب السعودية لشراء حصة في شركتنا دينيل التي تواجه صعوبات. لا أعلم ما ستؤول إليه تلك المفاوضات عندما تصل إلى اللجنة الوطنية للسيطرة على الأسلحة التقليدية"، بحسب "رويترز".

    وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، قال لرويترز إن المملكة تجري محادثات مع كبريات شركات إنتاج السلاح في جنوب أفريقيا وتدرس شراء حصة في شركة دينيل الدفاعية الحكومية التي تواجه متاعب.

    الجيش السعودي
    © REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
    صحيفة بريطانية: السعودية تخطط لتصنيع الأسلحة

    وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة التابعة للحكومة السعودية إنه يتوقع استكمال اتفاقات الشراكة الأولى مع شركات في جنوب أفريقيا بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد الشركاء.

    وأقرت إدارة المشروعات العامة في جنوب أفريقيا التي تشرف على شركة دينيل بأن المحادثات جارية مع الشركة السعودية، لكنها قالت إن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي ترتيبات لاتفاق شراكة محتمل.

    ولم تدفع دينيل رواتب عامليها بالكامل هذا الشهر، وتقول النقابات العمالية إن من الضروري أن تحصل الشركة على دعم مالي سواء عن طريق ضمانات حكومية إضافية أو ضخ مالي.

    وقالت فويلوا كينجا المتحدثة باسم الشركة إنها لا علم لها بمناقشات تدور مع الشركة السعودية أو الحكومة السعودية. وأضافت في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة رويترز "ترحب دينيل بأي دولة تتطلع إلى جنوب أفريقيا لشراء مواد دفاعية".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / HANDOUT
    السعودية تبدأ طريق "التصنيع العسكري"

    وزار الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا السعودية، في يوليو/تموز، وأعلن بعد ذلك أن الحكومة السعودية تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في جنوب أفريقيا.

    ولعبت صناعة الدفاع في جنوب أفريقيا دورا كبيرا في اقتصاد البلاد في وقت من الأوقات لكنها عانت في الآونة الأخيرة من تأثير خفض الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي وضعف السوق المحلي.

    وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة في الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين، إذ بلغ حجم ميزانيتها الدفاعية العام الماضي نحو 70 مليار دولار.

    وتسعى الحكومة السعودية حاليا إلى تطوير صناعتها الدفاعية بهدف إنتاج نصف احتياجاتها بحلول 2030.

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    الكلمات الدلالية:
    الصناعات العسكرية, السعودية, جنوب أفريقيا
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