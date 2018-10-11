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16:16 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مجلس الشعب السوري يواجه "الأوقاف"... برلماني: تحالف "البعث" والمؤسسة الدينية مريب

    © Sputnik . basem haddad
    العالم العربي
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    في خطوة تعد سابقة خلال تاريخه الطويل، صوت مجلس الشعب السوري، أمس الأربعاء، بأغلبية أعضائه على تعديل المرسوم التشريعي رقم 16 الناظم لعمل وزارة الأوقاف.

    وتضمن التعديل على المرسوم 16 حذف وتعديل عشرات المواد التي أثارت خلال الأيام الماضية جدلا واسعا غير مسبوق في تاريخ المجتمع السوري الحديث.

    وصوت مجلس الشعب السوري خلال جلسته أمس الأربعاء 10 تشرين الأول/ أكتوبر بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائه على 26 تعديلا أساسيا وفرعيا من مواد المرسوم رقم 16 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، حيث تم من خلال التصويت حذف خمس مواد أساسية، وإضافة مادتين جديدتين، وتعديل العديد من المواد الأخرى.

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    قال عضو مجلس الشعب نبيل صالح لوكالة "سبوتنيك": إن التعديلات المذكورة حجمت الدور "المتعملق" الذي يمنحه المرسوم لوزارة الأوقاف في الحياة السورية، وقلصت تمددها على غيرها من الوزارات، كما تم حذف تسمية "الفريق الديني الشبابي" وتم تحديد انتشار الشعب والدعاة في مؤسسات الأوقاف فقط.

    كما لم يعد لها أو لهم علاقة بمؤسسات وزارة الإدارة المحلية، ورفعت يد الوزارة عن مؤسسة "أبناء الشهداء"، كما حذفت الميزات المالية لموظفي الأوقاف بإخضاعهم للقانون الأساسي للعاملين في الدولة ومساواتهم بغيرهم من موظفي القطاع العام، إضافة إلى الكثير من التعديلات الأخرى.

    وأضاف النائب صالح: إن الفضل في نجاح خطوة مجلس الشعب هذه تعود بجزء كبير منها إلى وقوف مؤسسة رئاسة الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع، فالدولة الديمقراطية تتسع لكل أبنائها بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم، ولا يمكن السماح لمؤسسة تمثل تيارا واحدا من أبناء الوطن أن تتكلم باسم جميع السوريين.

    وتابع النائب في البرلمان السوري: بالمجمل يظل هناك تمدد لوزارة الأوقاف، ويظل لها دورها المهم كمؤسسة حكومية سورية تعمل تحت سقف الوطن، ولكن كان لا بد من وقف تمدد هذه المؤسسة في بقية وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع، فمنذ خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 أصبح هناك تقارب بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، وأصبحنا نرى في بعض المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون المجتمع "شيوخ" يعتلون مجالس هذه المؤسسات مثل "شؤون الأسرة وغيرها" وهذا الأمر يدل على تحالف واضح بين حزب البعث العربي الاشتراكي والمؤسسة الدينية، وهذا التحالف لا يمكن تفسيره أو تبريره.

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    واعتبر النائب صالح أن "ما جرى اليوم تحت قبة مجلس الشعب يعد سابقة في تاريخ المجلس، وأن تعديل اليوم يثبت أن سوريا للجميع وليست لوزارة لأوقاف فقط، كما أن الله للجميع وليس مطوبا باسم الوزارة التي تتكلم باسمه لإسكاتنا".

    هذا وسيحال المرسوم الذي أصبح قانونا مع التعديلات إلى رئاسة الجمهورية لإقراره أو إضافة تعديلات جديدة عليه.

    ودار خلال الأيام الماضية جدل واسع في المجتمع السوري حول المرسوم التشريعي الذي يحمل رقم 16 المتضمن القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف واختصاصاتها، والذي يمنح وزارة الأوقاف صلاحيات واسعة أثارت موجة من الاحتجاج في المجتمع السوري وخاصة حول ما اعتبره البعض استنساخا للنظام الديني للمملكة السعودية.

    وخلال الأيام الأخيرة، وعقب وصول الجدل الشعبي إلى مستويات عميقة حول المرسوم 16، قامت اللجنة المركزية لحزب البعث الذي يقود الحكومة السورية ضمن ائتلاف "الجبهة الوطنية التقدمية" بمناقشة القانون توازيا مع انضمام لجان "الدستورية والتربية" واللجان الأخرى في مجلس الشعب لمناقشة الأمر، ليتوصل الجميع إلى مجموعة من التعديلات التي أقر مجلس الشعب معظمها خلال جلسة أمس.

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    أخبار سوريا, إصدار مرسوم, وزارة الأوقاف السورية, مجلس الشعب السوري, سوريا
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