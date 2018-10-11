سفير السعودية في عمان حول التنسيق مع روسيا بشأن سوريا: نتفق على الحل السياسي

قال السفير السعودي في الأردن، الأمير خالد بن تركي آل سعود، إن السعودية وروسيا تتفقان على ضرورة حل الأزمة السورية بالطرق السياسية، مؤكدا ضرورة احترام كلا البلدين لمصالح بعضهما البعض.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: محاربة الإرهاب بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة لروسيا

عمان — سبوتنيك . وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه فيما يتعلق في وجهات النظر بين روسيا والسعودية، "نتفق في أشياء كثيرة ونختلف في بعض الأمور، الأمور التي نتفق عليها نعمل على تطويرها، والاختلاف نحاول أن نجد له حلا بطريقة سياسية بالتواصل".

وأضاف: نحن نحترم المصالح الروسية كما نطلب منهم احترام مصالحنا.

وتابع السفير، نختلف نحن والأصدقاء الروس في رؤيانا للحل في سوريا، ولكن نتفق على أن الحل السياسي هو الأجدى في حل الأزمة السورية. نتفق على الاستراتيجية ويمكن أن نختلف في التكتيك"، مؤكدا "هنالك اتصال دائم وتنسيق دائم في الموضوع السوري".