الهوية العربية ضمن 4 محاور يناقشها وزراء الثقافة العرب في القاهرة

تبدأ صباح غد، الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول، الجلسات التحضرية لانعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولون عن الشؤون الثقافية بعد وصول وفود الدول المشاركة والمقامة يومي الأحد والاثنين، 14 و15 أكتوبر.

وتحمل هذه الدورة شعار "القدس فلسطينية" وتأتي برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس وزارة الثقافة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© Photo / Arabparliament البرلمان العربي يناقش القضايا الكبرى مع السفراء العرب في أبو ظبي

وتنطلق المراسم الاحتفالية في الخامسة صباح الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول من دار الأوبرا المصرية وتقام الجلسات الرسمية في اليوم التالي 15 أكتوبر والتى ترأسها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتقام باحد فنادق القاهرة حيث يتم مناقشة الموضوع الرئيسى للمؤتمر بعنوان المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة ويضم اربعة محاور رئيسية هى:

الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية من خلال تعزيز وحماية اللغة العربية ، تعزيز الانتماء والولاء إلى الذات العربية وتعضيد التضامن العربي ، جمع روافد التعدد الثقافي في إطار الوحدة الوطنية، إبراز التراث الثقافي العربي كقاسم مشترك بين الدول العربية، تفعيل الأسابيع الثقافية العربية بين الدول العربية.

ويدور المحور الثانى حول مواجهة التحديات الثقافية والوسائل والأليات من خلال دور الثقافة في مواجهة مشكلات التطرف والغلو والإرهاب والعنصرية، دور الثقافة في معالجة القضايا التربوية والتعليمية، أدوار النخب المثقفة العربية في بناء المشروع الثقافي العربي، تأثير الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الثقافي العربي.

أما الثالث يستعرض موضوع نحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام من خلال رفع مؤشرات الإنتاج المعرفي العربي كما ونوعا (التدابير والوسائل) ، من أجل صناعة المحتوى الرقمي الثقافي العربي وتجاوز الفجوة الرقمية في الدول العربية ، تفعيل مشروع السوق الثقافي العربي (التدابير والوسائل)، من أجل إدماج التكوين في المهن الثقافية في التعليم العالي وربطها بسوق العمل.

ويناقش المحور الرابع أدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم من خلال استثمار الفنون العربية (السينما، التشكيل، الموسيقى وغيرها) في الحوار الثقافي مع دول العالم، من أجل تعزيز الحضور الثقافي في المحافل الثقافية العالمية، من أجل مشاريع ثقافية مشتركة بين الدول العربية ودول العالم، استثمار البعثات الطلابية لفتح حوار ثقافي مع أوساطهم التعليمية.