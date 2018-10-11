ضحايا في قصف طيران التحالف منازل المدنيين جنوب الحديدة اليمنية

أعلنت وزارة الصحة في صنعاء اليمنية أن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستهدف منازل المدنيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة وأنباء عن سقوط ضحايا.

القاهرة — سبوتنيك. قتل أربعة يمنيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بغارات لطيران التحالف على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن "طيران التحالف شن سلسلة غارات على مديرية التحيتا جنوب الحديدة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين".

© Sputnik . Stringer اليمن... التحالف يستهدف محافظة صعدة بـ 13 غارة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء الدكتور يوسف الحاضري، في بيان نشره على "تويتر": "إن طيران العدوان الأمريكي السعودي قام باستهداف وبصورة عنيفة ومتواصلة منازل ومزارع وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا وأنباء عن سقوط العشرات ما بين شهداء وجرحى".

وأضاف: "يمنع طيران العدوان دخول وخروج سيارات الإسعاف من التحرك من المنطقة لإسعاف الجرحى ويستهدف كل شيء يتحرك في المنطقة حتى المسعفين والمتطوعين الذين يسعون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

إلى ذلك، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، اليوم الخميس 11 تشرين الأول/ أكتوبر، السعودية إلى وقف الضربات الجوية على أهداف مدنية في اليمن ومحاكمة المسؤولين عن سقوط أطفال بسبب هجمات غير مشروعة.

كانت السعودية قد أبلغت اللجنة، الأسبوع الماضي، أنها تعمل بجد لتحسين عمليات الاستهداف من جانب التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن لكن أعضاء اللجنة عبروا عن تشككهم.

وأكدت وزارة الصحة في صنعاء أن طائرات التحالف تمنع دخول وخروج سيارات الإسعاف لإسعاف الجرحى إثر الغارات على مديرية التحيتا جنوب الحديدة.