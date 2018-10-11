الإمارات تدخل على خط أزمة خاشقجي

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، على ما أسماها "الحملة الشرسة" على المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.

© AFP 2018 / OZAN KOSE جاويش أوغلو: سنعلن أمام العالم الحقائق التي تظهر في تحقيقات اختفاء خاشقجي

دبي — سبوتنيك . وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة"، من دون أن يسمي الوزير الإماراتي موضوع الحملة.

وأضاف "وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها".

وتتهم وسائل إعلام سعودية وإماراتية كلاً من قطر وتنظيم "الإخوان المسلمين" وأطرافاً تركية بتأجيج قضية خاشقجي وتحريفها.

واختتم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول "يبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".

يذكر أن الصحفي السعودي المشهور بكتاباته في صحيفة الـ"واشنطن بوست" الناقدة لولي العهد السعودي والمطالبة بحرية الرأي في بلاده، كان قد اختفى بعد دخوله يوم 2 من الشهر الجاري إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوجد شكوك حول اختطافه أو مقتله.