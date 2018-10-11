الإمارات تدخل على خط أزمة خاشقجي

وأضاف "وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها".
وتتهم وسائل إعلام سعودية وإماراتية كلاً من قطر وتنظيم "الإخوان المسلمين" وأطرافاً تركية بتأجيج قضية خاشقجي وتحريفها.
واختتم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول "يبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".
يذكر أن الصحفي السعودي المشهور بكتاباته في صحيفة الـ"واشنطن بوست" الناقدة لولي العهد السعودي والمطالبة بحرية الرأي في بلاده، كان قد اختفى بعد دخوله يوم 2 من الشهر الجاري إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوجد شكوك حول اختطافه أو مقتله.
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