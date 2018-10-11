الرئيس العراقي الجديد يتلقى رسالة تهنئة من نظيره السوري بشار الأسد

بغداد — سبوتنيك. وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد مساء اليوم الخميس، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، الذي نقل إلى الرئيس صالح رسالة خطية من الرئيس السوري، بشار الأسد، هنأه خلالها بتوليه منصب رئيس جمهورية العراق".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE تعرف على الرئيس العراقي الجديد برهم صالح وسيرة حياته

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء "عمق العلاقات بين العراق وسوريا، لاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وحمل الرئيس برهم صالح السفير الدندح تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد، معربا عن "أمله بمزيد من الاستقرار والازدهار لجمهورية سوريا الشقيقة وفي عموم المنطقة"، حسب البيان.

وكان صالح فاز، في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، برئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين

يشار إلى أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، كان قد وجه في الأول من الشهر الجاري دعوة رسمية لنظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، لزيارة دمشق.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى دمشق ،في آذار/ مارس 2015 ، حيث بحث مع المسؤولين السوريين ملف الإرهاب وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي حينها أكد الجعفري أن "سوريا والعراق يحاربان داعش بالوكالة عن كل العالم ".