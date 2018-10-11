الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح العشرات من "أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بعمليات نفذتها قواته في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "واصلت ألوية العمالقة والقوات التهامية لليوم الثالث تواليا عمليات تمشيط واسعة لجيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع التحيتا وهاجمت عددا من الأوكار التي تختبئ فيها عناصرها شرق مدينة التحيتا بالتزامن مع قصف مدفعي على مواقع تمركزها فيها".

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" شمال لحج

وأضاف، "شاركت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في العمليات، مساندة القوات في استهداف جيوب الميليشيا وتحركاتها في المزارع المنتشرة شرق التحيتا، ما أسفر عن تدمير مخازن أسلحة ومقتل العشرات منها في منطقة الفازة".

وذكر أن "ألوية العمالقة نفذت الأربعاء، عملية نوعية استهدفت تجمعات وخنادق للميليشيا في المناطق الغربية لمديرية زبيد، ودمرت تعزيزات وقتلت وأصابت العشرات من عناصرها".

وأشار إلى "أن تلك العمليات نفذت بموازاة عمليات أخرى في التخوم الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة الحديدة".

في سياق متصل، لفت موقع الجيش اليمني إلى أن جماعة أنصار الله تواصل ممارسة مزيدا من الضغوط الكبيرة على الوجهات الاجتماعية في مناطق تهامة والمناطق المجاورة لها لحشد المزيد من المقاتلين لتعزيز صفوفها وتغطية العجز الكبير الذي تسببت به عمليات الاستنزاف الواسعة لمقاتليها وقياداتها الميدانية في جبهات الساحل الغربي.

من جهة ثانية، أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة كبدوا قوات التحالف العربي والقوات الحكومية عددا من القتلى والجرحى خلال صد زحف لها جنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

وأضافت أن قتلى آخرين سقطوا في صفوف قوات التحالف بتدمير مسلحي "أنصار الله" مدرعة بصاروخ موجه شرق مديرية الدريهمي.