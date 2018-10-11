محافظة المهرة اليمنية تعلن الطوارئ مع اقتراب إعصار "لبان"

أعلنت سلطات محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، حالة التأهب القصوى لمواجهة إعصار "لبان" المتوقع أن يضرب سواحلها الساعات المقبلة.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، ناقشت لجنة الطوارئ في محافظة المهرة في اجتماع برئاسة المحافظ راجح باكريت، الاستعدادات العاجلة والاحتياطات اللازمة لتجاوز الحالة المدارية، ومنها ترتيب مراكز الإيواء في عموم مديريات المحافظة وإزالة المخلفات عن مجاري السيول والأودية، وتجهيز الآليات والمعدات وتوزيعها في المناطق المتوقع أن يضربها الإعصار.

attaqs إعصار ماكونو يقطع الاتصالات في محافظة المهرة اليمنية

في السياق، قال المركز الوطني للأرصاد إن إعصار "لبان" يتمركز جنوب غربي بحر العرب على دائرة عرض 14 شمالا وخط طول 57 شرقا، ويبعد عن محافظة أرخبيل سقطرى 440 كيلومترا و640 كيلومترا عن محافظة المهرة، و945 كيلومترا عن محافظة حضرموت، ويتحرك بسرعة 6 كم/ ساعة باتجاه غرب شمال الغرب، ويتوقع اتجاهه نحو شمال شرقي سقطرى الساعات القادمة.

وأضاف بأن سرعة الرياح السطحية لإعصار "لبان" تقدر بين 125 — 135 كم/ ساعة، وقد تصل إلى 150 كم/ ساعة.

وتوقع المركز أن تشهد سواحل سقطرى أمطارا مصحوبة بعواصف رعدية وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على سواحل المهرة، في حين سترتفع أمواج البحر في منطقة الإعصار أكثر من 14 مترا.