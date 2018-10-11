الجيش الإسرائيلي يعتقل الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن عند حاجز حوارة

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، منفذ عملية حوارة التي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي على حاجز حوارة وإصابة مستوطنة إسرائيلية كانت تتواجد في المكان أثناء إطلاق النار على المنفذ الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث.

رام الله — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "جرى اعتقال منفذ عملية الطعن اليوم عند حاجز حوارة قرب نابلس".

© AFP 2018 / HAZEM BADER إصابة مستوطنة برصاص الجيش الإسرائيلي

وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك "في أتصال هاتفي: ان "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة جماعين شمال الضفة الغربية واعتقلت شابا كن داخل القرية بتهمة تنفيذه عملية حاجز حوارة شمال الضفة الغربية".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه في أعقاب نشاط استخباراتي وميداني لجهاز الأمن العام- الشاباك، قام أفراد الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب "اليمام" من حرس الحدود التابعة لشرطة إسرائيل، بالتعاون مع قوات من جيش الدفاع، إلى إلقاء القبض على المخرب الذي قام بارتكاب العملية الإرهابية في ميدان هاحاطيفا في منطقة السامرة، اليوم 11.10.2018 الذي أسفر عن إصابة جندي جيش الدفاع بإصابات متوسطة.

مشيرة إلى أن المخرب من سكان جماعين ويبلغ من العمر 19عام، أحيل إلى التحقيق في جهاز الأمن العام الشاباك.

وكان نفذ شاب فلسطيني عملية طعن مساء الأربعاء أسفرت عن إصابة جندي بجروح بصدره ووصفت جراحه بالخطيرة في حين أصيبت مستوطنة إسرائيلية أثناء إطلاق النار على المنفذ الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث وقد وصفت إصابتها بالمتوسطة.