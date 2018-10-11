مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصارالله" في البيضاء

دارت مواجهات بين المقاومة الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للمقاومة الشعبية في مفرق يفعان بمديرية ذي ناعم شمال شرقي البيضاء، إلا أن أفراد المقاومة تصدوا لها عقب معارك استمرت عدة ساعات، وكبدوها قتيلين وعدداً من الجرحى".

في الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله أن مقاتلي الجماعة نفذوا هجوماً على الجيش في الخدار السود وأرتاب عسير بجبهة قانية بالبيضاء، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.