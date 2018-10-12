القوات اليمنية المشتركة تستعيد مواقع من قبضة "أنصار الله" في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف، استعادة مواقع من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

© REUTERS / Faisal Nasser اليمن...التحالف يفرض قيودا جديدة على استيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح: "إن وحدات نوعية من اللواء الثاني حراس الجمهورية شنت هجوماً بغطاء مدفعي على بقايا جيوب المليشيا الحوثية جنوب غربي مديرية بيت الفقية الواقعة جنوب الحديدة، تكلل بالسيطرة على ثلاثة مواقع في منطقة الكراعمة أعلى وادي الجاح".

وأضافت: "أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، وفرار البقية مخلفين وراءهم أسلحة رشاشة وقناصة وقذائف آر بي جي وذخائر متنوعة، في حين قُتل أربعة من مقاتلي حراس الجمهورية وجُرح آخران".

وذكرت أن "طيران التحالف استهدف تعزيزات للمليشيا قادمة من منطقة الحسينية التابعة لبيت الفقية".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله أن مسلحيها صدوا زحفا لقوات التحالف العربي والقوات الحكومية جنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية وكبدوها عددا من القتلى والجرحى.