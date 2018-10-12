"أنصار الله" تصد زحفا للجيش شمال صعدة وتقصف تعزيزات له بصاروخ محلي

تجددت المواجهات بين الجيش الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش نفذ بإسناد من طيران ومروحيات التحالف زحفا باتجاه سلسلة جبلية في آل سرة بمديرية باقم شمال صعدة، بهدف استعادتها عقب سيطرة مسلحي "أنصار الله" عليها مساء أمس الأربعاء.

وحسب المصدر، تمكن مسلحو " أنصار الله " من كسر زحف الجيش عقب مواجهات دارت ساعات، قصفت خلالها وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي في الجماعة تعزيزات للمهاجمين بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

وأضاف أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا من الطرفين جراء المواجهات والقصف الصاروخي والمدفعي.

في سياق آخر، شن مسلحو جماعة أنصار الله هجوماً على مواقع للجيش اليمني في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن هجوما نفذه مسلحو "أنصار الله" على مواقع للجيش في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من القوات الحكومية واغتنام أسلحة.