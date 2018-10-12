مجموعة "فيرجن" توقف محادثات بشأن استثمارات سعودية ضخمة في مشاريع الفضاء

ذكر الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، أمس الخميس، أن مجموعته "فيرجن جروب" ستعلق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمارات مقررة حجمها مليار دولار في مشاريع المجموعة في الفضاء، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال برانسون في بيان رسمي: "إذا ثبتت صحة ما ورد أنه حدث في تركيا بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، فسيغير ذلك بوضوح قدرة أي منا في الغرب على القيام بأعمال مع الحكومة السعودية".

OSMAN ORSAL تركيا تبلغ أمريكا بأن لديها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

وأضاف أنه سيعلق عمله في إدارة مشروعين سياحيين سعوديين بمدينة نيوم الاقتصادية على البحر الأحمر، بسبب اختفاء خاشقجي، الصحفي بصحيفة "واشنطن بوست".

وقال برانسون في بيانه: "بسبب امتلاكي لآمال كبيرة تجاه حكومة المملكة العربية السعودية الحالية، وقائدها وولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان، فقد أسعدني قبول إدارة مشاريع سياحية حول البحر الأحمر، وشعرت أنه بإمكاني تقدم المشورة بشأن التنمية العملية والمساعدة في حماية البيئة الثمينة حول الساحل والجزر".

وتابع: "لكن إذا ثبت صحة ما ورد في تركيا حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، فإن هذا سيغير بوضوح قدرة أي منا في الغرب على التعامل مع الحكومة السعودية، لقد طلبنا مزيدا من المعلومات من السلطات السعودية وتوضيح موقفهم فيما يتعلق بالسيد خاشقجي".

وأردف ريتشارد برانسون: "أنه في حين أن هذه التحقيقات جارية، ولا يعرف مكان وجود السيد خاشقجي، فسوف أعلق إدارتي في مشروعي السياحي، كما ستعلق "فيرجن" مناقشاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، على الاستثمار المقترح في شركاتنا الفضائية "فيرجن غالاكتيك وأوربت".

وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي وهو يدخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.