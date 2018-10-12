بحضور 185 دولة... البنك الدولي يعلق على تجربة مصر الإصلاحية

افتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عرض الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هم مصر وبيرو وبولندا وأثيوبيا، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقصة نجاح مصر في الاستثمار برأس المال البشرى.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY البنك الدولي يوافق بالإجماع على دعم مصر بـ 300 مليون دولار

وأوضح أن مصر نجحت في خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات في رأس المال البشرى بشكل أشمل، وقد ساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحي.

وذكر أن البنك الدولي يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتسونامى، ومساعدة الدول على الاستثمار في شعوبها فى الصحة والتعليم لإطلاق الطاقة المتكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في كافة أنحاء العالم بحلول 2030 وتعزيز الرخاء المشترك في العالم.

وأشار إلى أن أكثر من مليار شخص فى العالم خرجوا من الفقر المدقع لكن مازال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على اقل من نصف دولار في اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام من خلال تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ اجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ.