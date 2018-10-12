البحرين تدافع عن السعودية وتوجه رسالة لـ "عملاء قطر"

وقال آل خليفة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" إنه لا يمكن التصالح مع افتراءات قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، مؤكدا أن هناك حملة تستهدف السعودية.
عداء الجزيرة للمملكة العربية السعودية و تجنيها و كذبها المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها.— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) October 12, 2018
وأكد وزير خارجية البحرين أن قناة الجزيرة لا تستهدف البحث عن الحقيقة، موجها رسالة لعملاء قطر: "ارموا أقنعتكم… فنحن مع السعودية بأرواحنا".
الهدف هو المملكة العربية السعودية. و ليس البحث عن اي حقيقة. ارموا اقنعتكم فنحن معها بأرواحنا— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) October 12, 2018
وتابع الوزير البحريني: "الجزيرة تعادي المملكة السعودية، وتتجنى عليها وتكذب باستمرار".
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