قرقاش يكشف الحل الوحيد لأزمة الجاسوس البريطاني

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الموقف الراهن لبلاده بخصوص قضية البريطاني، ماثيو هيدجز المحتجز في الإمارات، حيث أكد أن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مجراها طالما أن السلطات البريطانية لا ترغب في حل المسألة.

وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "تمت مناقشة قضية ماثيو هيدجز على نطاق واسع مع الزملاء في المملكة المتحدة، خلال الأشهر الخمس الماضية، وسلطات المملكة المتحدة لا ترغب في معالجة المسألة من خلال القنوات المشتركة".



© AP Photo / Kamran Jebreili بسبب تصريحات ترامب عن الملك سلمان... قرقاش يهاجم "الإعلام القطري"

وأضاف قرقاش أن القضية، بالنسبة لبلاده، قانونية، قائلا: "يجب أن تأخذ الإجراءات القانونية اللازمة مجراها".

وكانت السلطات الإماراتية احتجزت هيدجز (31 عاما)، في 5 أيار/مايو الماضي، وهو طالب دكتوراه في جامعة "درم" البريطانية، بتهمة التجسس، خلال زيارته إلى الإمارات، لدراسة ما يسمى بـ "تأثيرات الربيع العربي" على السياسات الأمنية بالإمارات.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن النائب العام في الإمارات، حمد سيف الشامسي، قرر إحالة شخص من جنسية أجنبية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة "بعد ثبوت تخابره لصالح جهة خارجية، وسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة".