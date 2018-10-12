الكويت تكشف رسميا لأول مرة كواليس اجتماع الأمير صباح وابن سلمان

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن كواليس لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة مملكة إسبانيا في الكويت بالعيد الوطني للبلاد.

وصرح الجار الله بأنه تمت مناقشة "الاختلاف المتعلق بالمنطقة المقسومة" خلال زيارة محمد بن سلمان الأخيرة، مشددا على أن المناقشة تمت "بكل صراحة وشفافية"، حسبما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

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وأشار الجار الله في تصريحاته إلى تناول ملف الأزمة الخليجية خلال زيارة ابن سلمان للكويت، وقال:

"إنه عندما تكون مثل هذه الزيارات لا بد من التطرق إلى كل الملفات الساخنة ومنها الأزمة الخليجية"، لافتا إلى أنها زيارة مهمة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي للصحفيين، أنه تم التأكيد على رؤى كل من الكويت والسعودية "لحسم القضايا المتعلقة بما يحقق المصالح العليا المشروعة سعيا لطي صفحة الاختلاف الذي امتد لسنوات عديدة بما يحقق المصالح العليا للبلدين".

وحول ما إذا تم اتفاق لحل هذه الأزمة، قال الجار الله: "ليس هناك أي اتفاق أو أي شيء محدد ممكن أن يقال أنه اتفاق ولكن نقول إنه تم بحثها وأبدى الجانبان رأيهما في هذه الأزمة وتطلعهما لطيها".