باليستي قصير المدى لـ"أنصار الله" يستهدف مرابض مدفعية للجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن استهدافها مرابض مدفعية للجيش اليمني في منطقة الفرضة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بصاروخ باليستي قصير المدى.

القاهرة — سبوتنيك. أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، استهداف مرابض مدفعية للجيش اليمني في منطقة الفرضة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بصاروخ باليستي قصير المدى.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن "القوة الصاروخية تقصف مرابض المدفعية لقوات الجيش اليمني أسفل فرضة نهم بصاروخ باليستي قصير المدى".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تصد زحفا للجيش شمال صعدة وتقصف تعزيزات له بصاروخ محلي

وأضافت القناة أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة في فرضة نهم محدثا خسائر بشرية ومادية".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ آذار/ مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم الغذائية القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.