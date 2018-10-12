صحيفة: البغدادي أمر بإعدام 320 من قيادات "داعش"

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البغدادي، أمر بإعدام 320 من قيادات التنظيم الإرهابي.
وأوضحت أن البغدادي حمل هؤلاء القادة سبب الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم، والتي أفقدته جل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وقالت الصحيفة، إن من بين من أعدمهم البغدادي "أبو البراء الأنصاري، وسيف الدين العراقي، وأبو عثام التل عفري، وأبو إيمان الموحد ومروان حديد الصوري"، وجميع المذكورين من العراق.
وكشفت أن مجموعة أخرى من القادة فروا إلى مكان مجهول، بعد تسرب أنباء أن البغدادي ينوي محاسبتهم.
ومنذ أكثر من عام، دبت خلافات شديدة داخل تنظيم الدولة، تطورت إلى اشتباكات، وإعدامات من قبل قيادة التنظيم الإرهابي بحق قادة، إما بسبب اتهامهم بـ"الغلو"، أو "العمالة".
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