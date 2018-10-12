صحيفة: البغدادي أمر بإعدام 320 من قيادات "داعش"

أفادت تقارير صحفية أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، أبو بكر البغدادي، أمر بتصفية وإعدام 320 قياديا من التنظيم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البغدادي، أمر بإعدام 320 من قيادات التنظيم الإرهابي.



وأكدت الصحيفة، أنها نقلت عن مصادر لم تسمها، أن أمر البغدادي جاء نظرا لـ"خيانة عدد من القادة، واستهتار بعضهم في تأدية مسؤولياته".

وأوضحت أن البغدادي حمل هؤلاء القادة سبب الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم، والتي أفقدته جل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وقالت الصحيفة، إن من بين من أعدمهم البغدادي "أبو البراء الأنصاري، وسيف الدين العراقي، وأبو عثام التل عفري، وأبو إيمان الموحد ومروان حديد الصوري"، وجميع المذكورين من العراق.

وكشفت أن مجموعة أخرى من القادة فروا إلى مكان مجهول، بعد تسرب أنباء أن البغدادي ينوي محاسبتهم.

ومنذ أكثر من عام، دبت خلافات شديدة داخل تنظيم الدولة، تطورت إلى اشتباكات، وإعدامات من قبل قيادة التنظيم الإرهابي بحق قادة، إما بسبب اتهامهم بـ"الغلو"، أو "العمالة".