السعودية تعلق على التجاوب التركي بشأن التحقيقات في قضية خاشقجي

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الفريق المشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.

© REUTERS / OSMAN ORSAL خبير استراتيجي سعودي لـ"سبوتنيك": قضية خاشقجي مؤامرة ضد المملكة

وثمن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية مؤكدا ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.

في سياق مانصل، قال مصدران تركيان، اليوم الجمعة، إن وفدا من المملكة العربية السعودية وصل إلى أنقرة، في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، يوم الخميس، إن أنقرة قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي، المختفي منذ الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يعقد اجتماع بين مجموعة عمل البلدين، في عطلة نهاية الأسبوع.