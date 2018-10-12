"ليس فقط ضد إيران"... الكويت تكشف رسميا الهدف من تشكيل "الناتو العربي"

أكد نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله أن ما یسمى "الناتو العربي" ھو مقترح قدمته الولایات المتحدة الأمریكیة لإنشاء تحالف یھدف إلى حمایة مصالح المنطقة.

وأوضح أن هذا التحالف يشمل مستويات عدة كالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية لحماية مصالح المنطقة ويتألف من دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى مصر والأردن، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

جاء ذلك في تصریح للجارالله أدلى به للصحفیین یوم الخمیس على ھامش مشاركته احتفال سفارة مملكة إسبانیا لدى البلاد بالعید.

© AFP 2018 / ATTA KENARE وزير الدفاع الإيراني يعلق على أنباء تكوين "ناتو عربي"

وقال: رحبنا منذ البداية بهذه الفكرة، ونعتقد أننا نحتاج مثل هذه التحالفات في ظل التحديات التي تواجهنا ونحتاج مثل هذا التكتل القادر على مواجهة هذه التحديات.

وحول القراءات التي تقول إن هذا التحالف موجه فقط ضد إيران قال الجارالله: "إنها قراءات خاطئة"، مؤكدا "أن التحالف المقترح يهدف إلى مواجهة جملة من التحديات في المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب وليس الحديث عن إيران فقط".

وكانت الكويت العاصمة استضافت الشهر الماضي اجتماعا لرؤساء أركان الدول العربية للخليج ومصر والأردن وقائد القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن الاجتماع "يسعى إلى تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك بين الدول المجتمعة، استكمالا للخطوات التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة"، مشيرة إلى أنه "سيتم بحث محاور عدة منها ما يتعلق بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات".

وأفادت مصادر أمريكية وعربية متعددة الصيف الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدأت العمل على تنفيذ مشروع يتمثل بتشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن بهدف التصدي لانتشار النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وكذلك تحمل عبء مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.