فتح قبور ضحايا الإرهابيين في درنة الليبية

أعلن مدير المكتب الإعلامي في مركز الخبرة القضائية والبحوث طلال ناصر العوكلي، اليوم الجمعة، في مدينة البيضاء، شرقي البلاد، أن مكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر قد قام بإتمام إجراءات فتح عدد من القبور لضحايا الإرهاب في مدينة درنة الليبية.

بنغازي — سبوتنيك. وقال العوكلي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "مركز الخبرة القضائية والبحوث بدأ في فتح قبور ضحايا الإرهاب بمدينة درنة".

وأشار العوكلي إلى أن "النيابة العامة كلفت مدير فرع الخبرة القضائية والبحوث درنة، أيمن قصار، وعددا من الأطباء الشرعيين بفتح قبور ضحايا الإرهاب وإتمام الإجراءات بشأنهم".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI عسكري ليبي يكشف حقيقة المواجهات الدائرة في درنة

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لمركز الخبرة القضائية والبحوث أن "العملية شارك فيها رئيس مكتب الطب الشرعي في مدينة درنة عبد الوهاب التركاوي، ومكتب الطب الشرعي الجبل الأخضر عماد عبد المولى"، مضيفا إلى أن "فتح القبور تم بحضور النيابة العامة والهلال الأحمر الليبي".

يشار إلى أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وعناصر من مجلس شورى درنة لا تزال مستمرة حتى الآن، وهم خلايا نائمة يتمركزون في منطقة المغار والمدينة القديمة وسط درنة، وتعتبر هذه المنطقة ذات تضاريس صعبة وشوارع ضيقة يصعب معها دخول المدرعات والدبابات التابعة لقوات الجيش الليبي.

يذكر، أن مدينة درنة هي أهم معاقل الجماعات المتشددة التي كانت تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي في عهد الرئيس السابق العقيد معمر القذافي.

وقد أعلن المشير خليفة حفتر في 28 يونيو/ حزيران الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت نحو شهرين.