ترامب يقول إنه سيتحدث مع الملك سلمان لبحث اختفاء خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إنه لم يتحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان لكنه سيتصل به قريبا مع تزايد التساؤلات بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ووصل وفد من السعودية إلى تركيا في إطار تحقيق مشترك في اختفاء خاشقجي.

© AP Photo / Virginia Mayo رسالة تطالب الاستخبارات الأمريكية بالكشف عن معلومات حول اختفاء خاشقجي

ودخل الصحفي القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول للحصول على وثائق مطلوبة لزواجه لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره في الخارج قالوا إنه لم يخرج منها.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية له مع برنامج "فوكس أند فريندز"، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن محققين أمريكيين يعملون مع السعوديين والأتراك في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف "نحن جادون للغاية (حيال القضية) ولدينا محققون هناك، ونعمل مع تركيا وكذلك مع السعودية، نحن نريد معرفة ما حدث".

وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية مسؤولة عن اختفاء أو قتل خاشقجي، قال ترامب: "إنه أمر فظيع، لن أكون سعيدا على الإطلاق، أعتقد أنه يمكنك القول إنه حتى الآن يبدو إلى حد ما أن الأمر كذلك (ضلوعها في اختفاء خاشقجي)، سوف نرى، نحن نعمل كثيرا على ذلك، بالتأكيد لن يكون شيئا جيدا على الإطلاق".

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولكن لم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.