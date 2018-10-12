مقتل فلسطينية تبلغ من العمر 45 عاما بعد إلقاء المستوطنين الحجارة على مركبتها جنوب نابلس

قتلت سيدة فلسطينية وأصيب زوجها إثر اعتداء المستوطنين على المركبة، التي كانوا يستقلونها قرب حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

رام الله — سبوتنيك. وقالت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك":"توفيت أمس الجمعة، عائشة طلال الرابي 45 عاما بعد إصابتها بحجر في رأسها ما أدى إلى وفاتها بعد وصولها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس في حين وُصفت إصابة زوجها بالمتوسطة".

© AFP 2018 / Said Khatib مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 110 آخرين من بينهم 50 إصابة بالرصاص الحي في غزة

يذكر أنه قتل 6 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، عصر أمس الجمعة خلال مشاركتهم في جمعة " انتفاضة القدس "، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة بفعالية كبيرة، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين، فيما يقوم الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق البالونات الحارقة.

وقتل فلسطيني جراء اجتيازه الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وقتل آخرين جراء إصابتههما الخطيرة، شرق البريج وسط قطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون بالتوافد نحو مخيمات العودة المنتشرة على الشريط الحدودي لقطاع غزة، قبيل موعدها المحدد، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.

يشار إلى أن "مسيرات العودة" انطلقت شرارتها في 30 مارس/ آذار الماضي، وقتل خلالها نحو 200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.