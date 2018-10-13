برلماني ليبي: قد نذهب لاختيار رئيس للدولة في حالة مماطلة المجلس الأعلى

بنغازي — سبوتنيك. وأكد الدرسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، على أنه "في حال مماطلة أو رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس لمقترحات مجلس النواب فيما يخص السلطة التنفيذية وتشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتعامله مع المجلس الرئاسي كما صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة، فإنه لن يكون أمام مجلس النواب الليبي من خيار آخر سوى العودة إلى قراره رقم 5 لعام 2014، بشأن انتخاب رئيس للدولة".
وكان مجلس الدولة قد عقد جلسة، يوم الخميس المنصرم 11 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب الليبي في طبرق لمجلس الدولة بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين حيث اتفق أعضاء مجلس الأعلى للدولة على تقديم التعديلات حول المقترح على آلية اختيار المجلس الرئاسي وتعليق الجلسة إلى الاثنين المقبل لعرضها على التصويت في جلسة عامة.
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