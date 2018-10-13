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    صحف تركية حول الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    بعد الانسحابات الأخيرة من السعودية بسبب "اختفاء خاشقجي"... كريستين لاجارد تتحدث

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    العالم العربي
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    علقت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم السبت، 13 أكتوبر/تشرين الأول على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وانسحاب بعض المتحدثين والشركاء، من مؤتمر الرياض الاستثماري، المقرر انعقاده في الفترة بين 23 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

    وقالت لاجارد اليوم السبت، "إنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

    جمال خاشقجي
    © REUTERS / Osman Orsal
    بيان من مؤتمر الرياض الاستثماري حول انسحاب "مخيب للآمال" بسبب اختفاء خاشقجي
    وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات، قالت لاجارد "في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

    وأضافت: "تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع. لكن علي أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات".

    وكان المتحدث باسم مؤتمر الرياض الاستثماري، قال إن المؤتمر سيمضي قدما صوب الانعقاد في موعده المقرر، رغم الانسحاب "المخيب للآمال" لبعض المتحدثين والشركاء. وقال المتحدث في بيان "في حين أنه من المخيب للآمال أن بعض المتحدثين والشركاء انسحبوا، فإننا نتطلع إلى استقبال الآلاف من المتحدثين والمشرفين والضيوف من جميع أنحاء العالم إلى الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر".

    يأتي ذلك في ضوء تقارير إخبارية تحدثت عن نية وسائل إعلام وشخصيات إعلامية مقاطعة المؤتمر. ونقلت "رويترز" عن لورين هاكيت، المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة "إيكونومست"، زاني مينتون بيدوس، أن بيدوس لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

    كما أعلن المذيع الأمريكي في شبكة (سي.إن.بي.سي) أندرو روس سوركين، الذي يعمل أيضا صحفيا اقتصاديا في صحيفة "نيويورك تايمز" على "تويتر"، أنه لن يحضر المؤتمر، وأنه "يشعر باستياء شديد من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله".

    ووفقا لـ "رويترز"، أفادت المتحدثة باسم صحيفة "نيويورك تايمز"، إيلين ميرفي، بأن الصحيفة قررت الانسحاب من رعاية المؤتمر، فيما قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، في بيان، إنها "تراجع مشاركتها في الحدث كشريك إعلامي". وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر تكنولوجيز"، دارا خسروشاهي، في بيان، إنه لن يحضر مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض ما لم تظهر مجموعة مختلفة تماما من الحقائق.

    وقال مسؤول في البنك الدولي لـ"رويترز" إن رئيس البنك جيم يونج كيم لن يحضر مؤتمر استثمار سعودي سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري مشيرا إلى تضارب في المواعيد. وقالت المتحدث باسم شركة "فياكوم"، جاستن ديني إن الرئيس التنفيذي بوب باكيش، لن يحضر المؤتمر بعد أن كان أحد المتحدثين فيه.

    وكتب الملياردير ستيف كيس على "تويتر"، "قررت، في ضوء الأحداث الأخيرة، أن أعلق خططي بانتظار مزيد من المعلومات بخصوص جمال خاشقجي".

    كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، يوم الأربعاء الماضي، أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في المشروع لحين معرفة مزيد من المعلومات عن خاشقجي

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