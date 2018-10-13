الدفاع الروسية ترصد خروقات لنظام الهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ممثلي روسيا في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا سجلوا 7 خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم يسجل الجانب التركي أي خروقات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة اليومية للمركز الروسي للمصالحة في سوريا: "ممثلو الجانب الروسي، في اللجنة "الروسية — التركية" المشتركة لمتابعة مسائل انتهاكات الاتفاقية المشتركة، رصدوا اليوم 7 انتهاكا خلال 24 ساعة في اللاذقية (5) ، وفي حلب (2)، ولم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات".

© Sputnik . Firas Alahmad روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم حتى اليوم 3067.75 طن من المساعدات الإنسانية.

يذكر أنه خلال الـ24 ساعة لم يتم توقيع أي اتفاق للانضمام إلى وقف الأعمال العمليات القتالية، كما أن عدد المناطق السكنية المنضمة إلى نظام وقف العمليات القتالية لم يتغير ويبلغ 2168 مركزا، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.