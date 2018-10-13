البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، صباح اليوم السبت "دعما لبرنامج الحكومة الإصلاحي، وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وقعت مصر مع البنك الدولي، صباح اليوم، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف، بقيمة 300 مليون دولار".

© AFP 2018 / Tim Sloan بحضور 185 دولة... البنك الدولي يعلق على تجربة مصر الإصلاحية

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاق جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بمدينة بالى الإندونيسية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج.

ونقل البيان عن بلحاج تأكيده، خلال التوقيع، على "حرصه على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك راند ميرشانت، عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين" معتبرا أن "ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق".

ومن جانبها، قالت نصر "المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا، التي تعانى من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن".

وبدأ هذا المشروع في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات جيدة لسكان الريف، ويركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها.