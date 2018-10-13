"أنصار الله": 15 قتيلا في غارات على حافلتين تقلان نازحين بالحديدة

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إن غارتين استهدفتا حافلتين تقلان أسرا نازحة في الطريق العام بالمصبرية في منطقة جبل راس بمحافظة الحديدية، ما أسفر عن مقتل 15 نازحا في حصيلة أولية.

وكان الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني عبد السلام علي جابر، أدان أمس الجمعة "بأشد العبارات استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في اليمن وآخرها شن غارات هستيرية على الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمزارع وخزانات المياه والطرق في مديريتي التحيتا والدريهمي وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah الأمم المتحدة: نزوح 570 ألف شخص جراء المعارك في الحديدة وتصاعد الصراع جنوب المدينة

وقال جابر إن:

الغارات المتعمدة على المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف واستهداف المواطنين من قبل العدوان الأمريكي السعودي مع سبق الإصرار والترصد جرائم حرب بحق المواطنين في اليمن".

وقالت "المسيرة" إن "الغارات المستمرة بشكل هستيري منذ الخميس أدت إلى تدمير مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة المُكتظين بالمرضى والنساء الحوامل والمواليد والكوادر الصحية إضافة إلى تدمير عدد من المنازل وسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال في مديريتي التحيتا والدريهمي".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء، ورفضهم الاعتراف بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.