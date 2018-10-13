إنشاء لجنة تقصي حقائق حول سودانيين تعرضوا للاحتيال في الإمارات

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال، وهم عالقون في دولة الإمارات العربية المتحدة دون إقامة.

الخرطوم — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "الرأي العام" السياسية، اليوم السبت، أن "رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى، أعلن تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول المواطنين العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت الصحيفة "اللجنة ستكون برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق حاج علي".

ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج "المغتربين" أعلن عن تكوين غرفة عمليات مشتركة مع الجهات ذات الصلة، لمتابعة وتقصي الحقائق عن السودانيين العالقين بدولة الإمارات، وأنه أجريت ترتيبات إدارية وفنية لحل الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن مواطنين سودانيين تعرضوا لعملية احتيال وخداع من قبل وكالة للسفر والسياحة لعمل إجراءات لسفرهم لدولة الإمارات، بحجة إيجاد فرص عمل لهم هناك، لكنهم فوجئوا هناك باختفاء صاحب الوكالة وتركهم دون إقامة وهم يفترشون شوارع مدنية العين الإماراتية.