استمرار معركة الجيش السوري ضد "داعش" في بادية السويداء

وذكرت وكالة "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت أمس تعزيز انتشارها في عمق الجروف الصخرية على تخوم تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية وأوقعت قتلى ومصابين بين إرهابيي "داعش" المتحصنين فيها.
ولفتت إلى أن الجيش السوري ضيق الخناق كثيرا وشدد الطوق على الإرهابيين، وكسر لهم عدة محاولات لفك الطوق عندما حاولوا التسلل باتجاه إحدى نقاط الجيش بعمق الجروف.
وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها في عمق الجروف الصخرية ووسعت من نطاق سيطرتها على اتجاه قبر الشيخ حسين على المحور الغربي لمنطقة تلول الصفا آخر معاقل إرهابيي تنظيم "داعش" وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأفراد.
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