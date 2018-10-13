استمرار معركة الجيش السوري ضد "داعش" في بادية السويداء

تواصل وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على تخوم تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية، في معركة تعيقها الجروف الصخرية ذات التضاريس البازلتية.

وذكرت وكالة "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت أمس تعزيز انتشارها في عمق الجروف الصخرية على تخوم تلول الصفا في عمق بادية السويداء الشرقية وأوقعت قتلى ومصابين بين إرهابيي "داعش" المتحصنين فيها.

© Sputnik . Bassem Haddad فرار "داعش" إلى عمق بادية السويداء وفلوله تحت ضربات الجيش السوري

ونوهت الوكالة إلى صعوبة المعركة بسبب التضاريس المعقدة، حيث تمتد العمليات على محاور تحرك وتمركز إرهابيي التنظيم التكفيري في الجروف الصخرية ذات التضاريس البازلتية شديدة الوعورة والمليئة بالتشققات والمغاور والكهوف التي يتخذونها كمخابىء وتحصينات طبيعية للتواري والقنص.

ولفتت إلى أن الجيش السوري ضيق الخناق كثيرا وشدد الطوق على الإرهابيين، وكسر لهم عدة محاولات لفك الطوق عندما حاولوا التسلل باتجاه إحدى نقاط الجيش بعمق الجروف.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها في عمق الجروف الصخرية ووسعت من نطاق سيطرتها على اتجاه قبر الشيخ حسين على المحور الغربي لمنطقة تلول الصفا آخر معاقل إرهابيي تنظيم "داعش" وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأفراد.