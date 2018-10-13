أفضل مدن لـ"ترانزيت" رحلات الطيران في العالم... بينها دولتان عربيتان

وانضمت لقائمة صحيفة "تلغراف" دولتان عربيتان، احتلتا مراكز متقدمة، إحداهما الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في دبي وأبوظبي.

© AFP 2018 / Greg Baker مدينة عربية تتصدر قائمة المدن الـ10 الأكثر تلوثا على سطح الأرض

وجاءت إمارة دبي الخليجية في المركز الثاني، كأفضل مدن التوقف لرحلات الطيران (الترانزيت) في العالم، إذ أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دبي أصبحت خلال الـ 15 عاما الماضية أهم نقاط الربط بين أوروبا واستراليا، وأنها البوابة إلى الشرق الأقصى، والخط المسيطر على رحلات السفر طوال القرن الماضي.

وأفادت الصحيفة بأنه: "يمكن أن تتوجه إلى سيشيل وموريشيوس عن طريق مطار دبي، الأكثر إشغالا في العالم بالرحلات الدولية".

بينما احتلت إمارة أبوظبي الخليجية المركز الثالث، في قائمة أفضل مدن التوقف لرحلات الطيران (الترانزيت) في العالم، والتي قالت الصحيفة عنها: "إن التوقف فيها يتيح تجربة ثقافية مهمة بعد افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي. كما يتيح التوقف في أبوظبي أيضا زيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، أحد أهم المعالم الدينية".

أما الدولة العربية الثانية، التي انضمت للقائمة، فهي قطر التي جاءت في المركز الرابع، واكتبت الصحيفة البريطانية عنها "أنها تحاول تحسين صورتها كوجهة، إذ تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وإن كان ذلك في خضم جدل كبير حول ظروف العمال لبناء الملاعب".

وتابعت الصحيفة عن قطر أنه في شهر أغسطس/آب، خففت من متطلبات الدخول إلى أراضيها، وأعلنت عن إعفاءات التأشيرة الصالحة لـ80 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، والصالحة لمدة 30 يوما، وهي فترة كافية للغاية لزيارة أهم معالمها السياحية، مثل متحف الفن الإسلامي.

أما بالنسبة للدولة التي تربعت على قائمة مدن التوقف لرحلات الطيران (الترانزيت) في العالم، فهي ريكيافيك عاصمة آيسلندا.

وشملت بقية قائمة صحيفة "آيسلندا"، مدن بانكوك وكوالالمبور وسنغافورة وهونغ كونغ وبيرث وأتلانتا وساو باولو في البرازيل جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وأديس أبابا في أثيوبيا وميامي ودالاس في الولايات المتحدة الأمريكية.