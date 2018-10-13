الصحفيين العرب" يتحدث عن "أطراف عديدة" في قضية خاشقجي... ويؤكد "مخاوفه العميقة"

طالب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم السبت، بالكشف الفوري عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ 10 أيام عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

بغداد — سبوتنيك . وقال اللامي في بيان "يتابع الاتحاد العام للصحفيين العرب باهتمام بالغ التطورات المتعلقة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي بالنظر إلى الشبهات التي ارتبطت بهذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام في المنطقة العربية وفي العالم بأسره".

وأضاف اللامي "الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي ناهض جميع أشكال التضييق ضد الصحفيين وناضل بقوة ضد الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت الصحفيين العرب الذي يقبع العديد منهم في المعتقلات ومراكز الإخفاء القسري، ويتعرض كثير منهم إلى مظاهر التعذيب والتضييق، ودافع باستماتة عن حرية الصحافة وحرية التعبير، فأنه يعتبر اختفاء زميل صحفي في ظروف غامضة أمرا يدعو إلى القلق العميق".

وتابع "بالنسبة إلى قضية الزميل جمال خاشقجي الذي راجت أخبار متضاربة في شأن مصيره، فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يعبر عن اندهاشه الشديد من هذا الاختفاء ويدين بشدة أي استهداف قد يكون تعرض له من أي طرف"، لافتا إلى أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب بانتظار الكشف عن المعطيات الكاملة المتعلقة بمصير خاشقجي، ويلح في مطالبة جميع الأطراف المعنية بهذه القضية بالكشف الفوري عن جميع المعطيات الكفيلة باستجلاء الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وإجراء تحقيق نزيه ومستقل في هذا الشأن".

وبين أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب يعبر عن حرصه الشديد على متابعة التطورات المتعلقة بهذه القضية ويؤكد مخاوفه الشديدة مما قد يكون تعرض له جمال خاشقجي لأن ذلك يمثل جريمة شنيعة تستوجب عقاب الجهة التي قد تكون اقترفت هذا الفعل الشنيع".

يذكر أن الصحفي السعودي المشهور بكتاباته في صحيفة "واشنطن بوست" الناقدة لولي العهد السعودي والمطالبة بحرية الرأي في بلاده، كان قد اختفى بعد دخوله يوم 2 من الشهر الجاري إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوجد شكوك حول اختطافه أو قتله.

وتنفي السعودية أي علاقة لها باختفاء خاشقجي، وتؤكد أنه خرج من قنصليتها في إسطنبول بعد إجراء بعض التعاملات بشكل طبيعي، ومن جانبه، قال ولي العهد محمد بن سلمان إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى هذا الأسبوع، وذلك في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.