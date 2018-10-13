لأول مرة بالفيديو... ضربة عسكرية من "أنصار الله" لسفينة إماراتية

عرضت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" ضمن فيلم وثائقي بعنوان "البحر المسجور"، مشاهد للمرة الأولى للحظة استهداف البارجة الإماراتية سويفت من عدة زوايا، واشتعال النيران بشكل هائل في جسم السفينة عقب استهدافها من القوات البحرية اليمنية.

وعرض الفيلم الوثائقي الذي أنتجه الإعلام الحربي وتم عرضه على شاشة المسيرة الخميس، مشاهد لأول مره لتصنيع وحدات التصنيع العسكري ألغام بحرية نوع "مرصاد"، بحسب "المسيرة".

وكشف الفيلم عن إدخال القوة البحرية لعدد من المنظومات الصاروخية البحرية المتطورة التي قامت بتصنيعها وتطويرها خبرات وكفاءات يمنية بحته، لم يعلن عنها حتى الآن، وذلك إلى جانب منظومة "مندب1" البحرية التي تم الكشف عنها في وقت سابق.

وكشف الفيلم عن تمكن القوات البحرية اليمنية في وقت وجيز وبإمكانات وخبرات يمنية من إنشاء مجمعات للتطوير والتصنيع والبحوث العسكرية.

وعرض الفيلم مشاهد لاستهداف سفينة الإنزال الإماراتية سويفت التي دمرتها القوات البحرية اليمنية في التاريخ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتظهر المشاهد التي تم عرضها لأول مره قيام القوات البحرية والدفاع الساحلي بالاشتباك بشكل مباشر مع بقايا طاقم البارجة الإماراتية لأكثر من ثلاث ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب.

وعرض الفيلم صورا لسفن حربية وكذلك ثلاث كاسحات ألغام منها كاسحة تسمى "القانصة" تم تدميرها واخراجها عن الخدمة، كما تظهر الصور كاسحة الألغام "القانصة" وهي تغرق عقب الهجوم عليها.

واستعرض الفيلم عددا من العمليات التي نفذتها القوات البحرية والدفاع الساحلي قبالة السواحل اليمنية وفي ميناء المخاء.