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15:16 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مدينة نابلس

    الشرطة الإسرائيلية تحقق في ملابسات وفاة فلسطينية في سيارة

    © AFP 2018 / Jaafar Ashtiyeh
    العالم العربي
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    قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إنها تحقق في وفاة فلسطينية في الضفة الغربية بعد أن قال زوجها إن أشخاصا يشتبه في أنهم مستوطنون إسرائيليون رشقوا سيارتهما بالحجارة.

    ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من ملابسات الواقعة لكن لقطات صورت للسيارة أظهرت ما بدا أنه حجر يستخدم في البناء وقد تلطخ بالدماء أسفل المقعد المجاور للسائق الذي كان مغطى أيضا بشظايا الزجاج وبقع الدماء. وأن السيارة تحمل لوحات ترخيص فلسطينية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    مقتل طفل فلسطيني عمره 18 شهرا
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    مقتل فلسطينية تبلغ من العمر 45 عاما بعد إلقاء المستوطنين الحجارة على مركبتها جنوب نابلس

    وقال مصدر في مستشفى نابلس الذي نقلت إليه عائشة الرابي (47 عاما) إنها كانت قد لفظت أنفاسها حين وصلت متأثرة بإصابة في الرأس. وقال أقاربها إن فحصا جنائيا للجثة سيجرى في مستشفى آخر.

    وقال زوجها يعقوب الرابي (52 عاما) إنه كان يقود السيارة بجوار مستوطنة في وقت متأخر من، مساء أمس الجمعة، في طريق رئيسي قرب مدينة نابلس ولم ير بوضوح من رشق السيارة بالحجارة.

    وأشار إلى أن الحجارة جاءت من ناحية المستوطنة وأنه سمع أشخاصا يتحدثون العبرية لكنه لم يرهم.

    وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "وصلت الشرطة إلى المنطقة وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث الذي تلقت بلاغا به".

    ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الفلسطينيين.

    وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أمس الجمعة إن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين خلال احتجاجات على حدود القطاع. وقالت إسرائيل إن قواتها أطلقت النار على مجموعة اخترقت السياج الحدودي بقنبلة وهاجمت موقعا للجيش.

    انظر أيضا:

    إسرائيل: عملية دهس المستوطنة في نابلس كانت حادث سير عارض
    مصرع مستوطِنة إسرائيلية في عملية دهس غرب نابلس
    الصحة الفلسطينية: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس
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