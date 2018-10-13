الحزب التركي الحاكم: لا تستر على إخفاء خاشقجي والعواقب وخيمة

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر جليك، إن "اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قضية خطيرة جدا".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يتعهد بـ"عقوبة صارمة" إذا كان السعوديون وراء اختفاء خاشقجي

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ولاية "أضنة" (جنوب)، اليوم السبت.

وقال جليك "هذه قضية خطيرة جدا، وسيتم التحقيق فيها بقوة، فهذا عمل لا يمكن على الإطلاق التسامح معه أو التستر عليه".

وأضاف "هذا الشخص دخل إلى مكان ولم يخرج منه، لذا ينبغي الكشف عن ذلك بعيدا عن أي إشاعات"، مبينا استمرار الجهود بخصوص ذلك.

وأضاف أنه "بلا شك ستكون هناك عواقب وخيمة تقع على عاتق المتورطين في هذه القضية".

وكانت آثار الصحفي السعودي قد اختفت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه. فيما نفى المسؤولون السعوديون ذلك، وقالوا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.