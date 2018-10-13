إقليم كردستان يصدر بيانا حول غرق عراقيين أكراد في بحر إيجة

وبحسب "السومرية نيوز"، فقد أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا بشأن حادثة غرق عراقيين في بحر إيجة بتركيا، وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزَيي في بيان، إن "عوائل من إقليم كوردستان غرقت قبل أيام، بحادث مؤسف في بحر إيجة"، مبينا أنه "منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، بدأت حكومة كردستان متابعة دقيقة للحادث".
ووفقا لـ"السومرية نيوز"، فقد عثر خفر السواحل التركي على جثث 15 شخصا عند ساحل مدينة إزمير، مشيرا إلى غرق عشرات الأشخاص غالبيتهم من إقليم كردستان، بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا عبر بحر إيجة في تركيا.
وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وتراجع تدفق المهاجرين بشكل كبير بعد اتفاق في عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب وفاة المئات أثناء محاولة الوصول إلى جزر يونانية على بعد كيلومترات قليلة من السواحل التركية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين من الشرق الأوسط الذين وصلوا لدول الاتحاد الأوروبي 172301 في عام 2017 انخفاضا من 362753 مهاجرا في 2016 ومن مليون و15078 مهاجرا في 2015.
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