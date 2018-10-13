إقليم كردستان يصدر بيانا حول غرق عراقيين أكراد في بحر إيجة

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أنها بدأت متابعة موضوع غرق عوائل من إقليم كردستان في بحر إيجة منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، وأنها ستعمل على إعادة جثث الضحايا إلى الإقليم.

وبحسب "السومرية نيوز"، فقد أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا بشأن حادثة غرق عراقيين في بحر إيجة بتركيا، وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزَيي في بيان، إن "عوائل من إقليم كوردستان غرقت قبل أيام، بحادث مؤسف في بحر إيجة"، مبينا أنه "منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، بدأت حكومة كردستان متابعة دقيقة للحادث".

© REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI مقتل مهاجرين اثنين وإنقاذ 16 بعد غرق قاربهم جنوب غرب تركيا

وأضاف دزَيي أن "حكومة إقليم كردستان تخوض اتصالات مستمرة مع الجهات المسؤولة في تركيا"، مشيرا إلى أنها "تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إعادة جثث الضحايا إلى الإقليم".

ووفقا لـ"السومرية نيوز"، فقد عثر خفر السواحل التركي على جثث 15 شخصا عند ساحل مدينة إزمير، مشيرا إلى غرق عشرات الأشخاص غالبيتهم من إقليم كردستان، بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا عبر بحر إيجة في تركيا.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

وتراجع تدفق المهاجرين بشكل كبير بعد اتفاق في عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب وفاة المئات أثناء محاولة الوصول إلى جزر يونانية على بعد كيلومترات قليلة من السواحل التركية.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين من الشرق الأوسط الذين وصلوا لدول الاتحاد الأوروبي 172301 في عام 2017 انخفاضا من 362753 مهاجرا في 2016 ومن مليون و15078 مهاجرا في 2015.