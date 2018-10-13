هنية: مسيرة العودة لن تقنع بالحلول والثورة مستمرة حتى إنهاء الحصار

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية على أن "مسيرات العودة" لن تقنع بالحلول الجزئية أو المنقوصة، مؤكدا مواصلة المسيرات حتى إنهاء الحصار، وتحرير القدس.

رام الله- سبوتنيك. وقال هنية خلال تشييع قتلى مسيرات الجمعة، اليوم السبت "مسيرة العودة لن تقنع بالحلول الجزئية ولا المنقوصة وثورة الشعب مستمرة حتى إنهاء الحصار، وتحرير القدس والعودة".

وأضاف هنية "غزة تقاوم لإسقاط صفقة القرن، والذين يقولون إن هناك مشروع توطين في سيناء نقول لهم إن غزة أسقطته في الماضي، ووجهة غزة ستكون إلى الشمال وليس الجنوب".

© AP Photo / Adel Hana تقارير إسرائيلية: "مسيرة العودة" اليوم اختبار حقيقي لاتفاق التهدئة مع حماس

ودعا هنية المتظاهرين الفلسطينيين في غزة إلى مواصلة مسيراتهم حتى كسر الحصار عن القطاع.

وقتل 6 فلسطينيين، فيما أصيب 252 برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، شرق قطاع غزة، في مسيرات أمس الجمعة، بينما قتلت فلسطينية تدعى عائشة الرابي (48 عاما) وأصيب زوجها يعقوب الرابي بجروح، فجر اليوم السبت، إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين على سيارتيهما، قرب نابلس بالضفة الغربية.

وتظاهر نحو 14 ألف فلسطيني من كافة مناطق قطاع غزة صوب السياج الحدودي الفاصل بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استكمالا لمسيرات العودة التي تنطلق أسبوعيا قرب الحدود منذ أواخر آذار/ماس الماضي.

وانطلقت تظاهرة الجمعة الـ29 لمسيرات العودة بعنوان "جمعة انتفاضة الأقصى".