مواجهات بين "أنصار الله" وقوات سعودية ويمنية في نجران

دارت مواجهات بين قوات سعودية ويمنية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من جهة أخرى، في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، بأن "وحدات من الجيشين السعودي واليمني نفذت بإسناد من طيران ومروحيات التحالف زحفا واسعا باتجاه مربع الحماد في نجران، دارت على إثره مواجهات مع مسلحي أنصار الله".

وأضاف أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين خلال صد مسلحي أنصار الله للزحف الذي استمر ساعات دون تحقيق أي تقدم".

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على عمليات عسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.