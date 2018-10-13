بالتزامن مع تشييع 7 قتلى... وزير إسرائيلي يحذر "حماس" من استمرار "مسيرات العودة"

القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت تصريحات الوزير غالانت التي أدلى بها خلال مشاركته في ندوة ثقافية عقدت اليوم السبت في تل أبيب "إذا ما استمرت الحركة في الأعمال الاستفزازية الإرهابية فان إسرائيل ستضطر إلى العمل وبقوة كبيرة".
وأفادت هيئة البث بأن "كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) أطلقت عدة قذائف صاروخية بعيدة المدى باتجاه البحر، وأن عملية الإطلاق تندرج ضمن التجارب التي تجريها حماس لتطوير قدراتها العسكرية".
وشيع عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، 7 قتلى سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة خلال "مسيرات العودة" في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، خلال مراسم التشييع "إن مسيرات العودة ليست من أجل السولار والدولار مع أنه حق طبيعي لشعبنا أن يعيش حياة كريمة وأن يرفع عنه الحصار الظالم".
وأضاف: "لكن مسيرات العودة التي انطلقت منذ أكثر من 6 أشهر لن تتوقف بالحلول الجزئية ولا الخطوات المنقوصة، ولن تتوقف إلا بإنهاء الحصار كليا عن قطاع غزة".
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