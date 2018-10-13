وفد عسكري قطري في الصومال... لهذا السبب

وصل وفد من وزارة الدفاع القطرية، صباح السبت، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، تمهيدا للقاءات مع مسؤولين من وزارة الدفاع الصومالية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد القطري مسؤولين من وزارة الدفاع في الحكومة الفيدرالية لبحث تعزيز الدور الذي تلعبه دولة قطر الشقيقة في تنمية وتأهيل قدرات الجيش الوطني، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وتعتبر دولة قطر من الداعمين الأساسيين لجمهورية الصومال الفيدرالية في مجالات التنمية والاستثمار، وفقا للوكالة.

© Sputnik . Youry Abramotchkin قطر تقدم هدية "الأغراض المهمة" إلى الصومال

وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اجتمع مع أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين قطر والصومال، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الحكومة القطرية، منحت نظيرتها الصومالية شحنة مكونة من 30 حافلة نقل ورافعتين لنقل البضائع من السفن. وأوضح نائب وزيرة الموانئ والنقل البحري والذي تسلم المنحة أن الحكومة القطرية تعد ضمن الدول الداعمة للصومال في مختلف المجالات، حيث تساهم في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة وإعادة إعمار البلاد.

كما قامت قطر، بتقديم مساعدات عسكرية إلى الصومال، رغم الأزمة التي تعيشها الدوحة مؤخرا بسبب "المقاطعة" مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الحكومة تسلمت، مساعدات عسكرية لدعم الشرطة الوطنية من دولة قطر، في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.