رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله": جاهزون للمصالحة

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية مهدي المشاط، إن الجماعة ملتزمة بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن وتحقيق مصالحة وطنية بين الأطراف المتحاربة منذ بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الجماعة في 2015.

القاهرة — سبوتنيك . وقال المشاط في كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 1963 ضد الاستعمار البريطاني، نقلتها عنه قناة المسيرة الناطقة باسم "الحوثيين" اليوم الأحد 13 أكتوبر / تشرين الأول: "نؤكد أننا جاهزرون للسلام العادل والشامل وندعو الفرقاء إلى مصالحة وطنية تصون كرامة واعتبار الجميع"، مضيفا: "نجدد الالتزام بالتعاون مع المبعوث الأممي، ونرحب بموقف الاتحاد الأوروبي ونقدر توجهاته الداعمة لوقف الحرب ورفع الحصار".

وكانت جهود الأمم المتحدة قد فشلت في إطلاق مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، وذلك بعد تعثر وصول وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في الموعد المقرر لهذه المشاورات في 6 سبتمبر / أيلول الماضي.

ويتهم "الحوثيون" التحالف بوضع العراقيل لمنع وصولهم لجنيف، الأمر الذي نفاه الوفد الحكومي اليمني، معتبرا أن "الحوثيين" اختلقوا الأعذار لعدم المجيء وإفشال الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

وعلى الرغم من عدم وصول وفد صنعاء، إلا أن الوفد الحكومي الذي يرأسه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وصل لهذه المدينة السويسرية، وخاض على مدى ثلاثة أيام مشاورات مع المبعوث الدولي، حول الملفات الإنسانية، وفرص إطلاق مفاوضات بين طرفي الصراع في اليمن.