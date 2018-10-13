مقتل 16 شخصا على الأقل بتفجيرين في مدينة بيداوا الصومالية

قتل ما لا يقل عن 16 شخصا، اليوم السبت، حين ضربت تفجيرات انتحارية مطعما ومقهى في بيداوا جنوب غربي الصومال.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن "مفجرين انتحاريين فجرا سترتيهما بفاصل دقائق بين الانفجارين"، نقلا عن شهود عيان.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE مقتل 2 من عناصر "حركة الشباب" أثر غارة أمريكية في الصومال

ونقلت عن مسوؤل شرطة بيداوا، يدعى عبد الله محمد، قوله إن "عدد القتلى الذي تأكد لدينا جراء التفجيرين هو 16 قتيلا ونحو20 جريحا بعضهم في حالة خطرة"، مؤكدا أن "كافة الضحايا من المدنيين"، مرجحا "ارتفاع حصيلة القتلى بسبب استمرار وجود مصابين".

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف حركة "الشباب" للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويذكر أيضاً أنه في عام 2011 طُرد مقاتلو الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

ولكن الحركة ما زالت تشكل خطراً كبيراً، وكثيراً ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.